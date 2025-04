Deshalb werden Frauen in der Arbeitswelt oft übersehen

Welche klassischen Fehler machen Frauen, wenn es um Selbstpräsentation oder Gehaltsverhandlungen geht?

Cramer: Viele Frauen sind oft zu bescheiden, zu leise. Sie sprechen nicht gern darüber, was sie richtig gut machen, stellen sich infrage und buchen lieber erst noch die nächste Weiterbildung. Das bremst im Business oft aus. Die Hoffnung: «Wenn ich nur hart und gut genug arbeite, wird das schon jemand bemerken...» hat schon viele Karrieren verhindert. Fazit: wir müssen sagen, was wir können und was wir dafür verdienen wollen, ganz einfach. Obwohl, wenn es so einfach wäre, hätte ich nicht eine ganze Lektion zu Mitarbeiter–Gesprächen und Gehaltsverhandlungen in mein Coaching gepackt.