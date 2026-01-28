Deshalb zog Regisseur James Cameron mit seiner Familie nach Neuseeland

Der Traum von einem Leben in Neuseeland begleitet Cameron bereits seit vielen Jahren. Schon 1994 habe er sich insgeheim geschworen, eines Tages dort zu leben. Vor über einem Jahrzehnt kaufte er schliesslich eine Farm in dem Inselstaat und pendelte in den folgenden Jahren regelmässig hin und her. Letztendlich zog er aber nicht «wegen der Landschaft dort hin, sondern wegen des gesunden Menschenverstands», stellte er in dem vorab veröffentlichten Video klar.