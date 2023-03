Wir dürfen in Sachen Muster und Farben also ruhig mutig sein?

Schraut: Ja, vor allem Muster sind dieses Jahr definitiv ein grosses Thema in der Modewelt. Sie bringen Schwung in jedes schlichte Outfit, aber lassen sich auch miteinander kombinieren. Animal und Nature Prints in bunten Farben sind meine persönlichen Highlights der Saison. Die habe ich auch in meiner aktuellen Kollektion bei QVC aufgegriffen. In diesem Frühjahr sind die Farben ein Mix aus Ruhe und Lebendigkeit. Pastelltöne und einfarbige Stücke treffen auf knallige Farben und Muster, die sich nach Lust und Laune miteinander kombinieren lassen. Auch black is back und sorgt für edle Kontraste.