Designer und Ex-«GNTM»-Juror Thomas Rath ist kaum wiederzuerkennen

Die Schiebermütze war lange sein Markenzeichen – doch das könnte der Vergangenheit angehören. Designer Thomas Rath (58), der ab 2011 auch als Juror bei «Germany's next Topmodel» bekannt wurde, zeigt sich mit vollem Haupthaar. Seine neue Frisur präsentiert der 58–Jährige nun auf Instagram – sowohl in seinem Profilbild als auch in seinem aktuellsten Post zu Gunsten des «neuen Bambi Kinderhauses», das er strahlend «miteröffnen» durfte.