Designerin Pam Hogg ist tot: Rihanna und Beyoncé trugen ihre Mode

«Die Familie Hogg ist zutiefst betrübt, den Tod unserer geliebten Pamela bekannt zu geben», heisst es in dem Statement. Darin bedankt sich die Familie bei allen Mitarbeitern des Hospiz für ihre Unterstützung, die sie Hogg in ihren letzten Tagen entgegenbrachten. «Pamelas kreativer Geist und ihr Lebenswerk haben das Leben vieler Menschen jeden Alters berührt, und sie hinterlässt ein grossartiges Vermächtnis, das uns weiterhin inspirieren, Freude bereiten und herausfordern wird, über die Grenzen des Konventionellen hinaus zu leben», schreibt die Familie weiter. Die Modedesignerin werde in «Herzen und Gedanken» weiterleben.