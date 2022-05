Desirée Nick: «twenty4tim ist ein gelehriger Schüler»

In Sachen Lästereien macht Desirée Nick (65) so schnell niemand etwas vor. Die Kabarettistin schafft es mit ihrer spitzen Zunge regelmässig in die Schlagzeilen. Doch nun zeigt sich die 65-Jährige in einer ungewohnten Kulisse. Mit dem erfolgreichen Influencer twenty4tim (21) sorgt sie bei Kaufland statt auf dem roten Teppich für Aufsehen. Nicht das erste Aufeinandertreffen des prominenten Paares. Nick war auch schon in twenty4tims Musikclip «Bling Bling» zu sehen.