Désirée Nick: «An meinem Körper ist absolut nichts gemacht»

Zu der Entscheidung, das Nackt–Shooting im Alter von über 60 Jahren zu machen, erklärt Nick: «Mich gab es so nicht mit 20. Mich gab es so auch nicht mit 30. Ich bin eigentlich so geworden durch meinen Sohn, durch die Mutterschaft, durch die Verantwortung, durch die Unabhängigkeit und durch die Selbstbestimmtheit.» Sie wolle Rollenbilder und Klischees durchbrechen: «Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert.»