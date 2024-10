«Desperate Housewives»-Star Madison De La Garza trauert um ihr Baby

Demi Lovato trauert um Nichte

Demi Lovato meldete sich im Kommentarbereich von De La Garzas Post zu Wort und schrieb: «Ich liebe dich so sehr, Xiomara. Ein Engel in jedem Sinne des Wortes. Ich werde für immer deine Tante sein.» In ihren Instagram–Storys schrieb die Sängerin ausserdem: «RIP an meine wunderschöne, perfekte Nichte Xiomara. Ich bin so dankbar, dass ich dich halten durfte.» Dann markierte sie ihre Schwester und fügte hinzu: «Ich liebe dich so sehr.»