«Destination X»: Nico Schwanz steigt in Folge zwei in den Bus

Das war für Nico Schwanz besonders herausfordernd

Erst in der zweiten Folge hinzuzukommen, sei für ihn eher ein Nachteil, verrät Schwanz in einem Interview mit dem Sender über seinen überraschenden Reiseantritt: «Die Gruppe, die ich vorfand, hatte schon einige Tage miteinander verbracht und dadurch eine enge Verbindung aufgebaut.» Das habe es für ihn schwieriger gemacht, Anschluss zu finden und sich in die Gruppe zu integrieren.