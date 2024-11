Deswegen verliess Patrick J. Adams die Erfolgsserie «Suits»

Das Thema Geld sei dennoch präsent gewesen. Denn anders als er stand sein Co–Star Gabriel Macht (52) für zwei weitere Staffeln «Suits» vor der Kamera. «Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und denke an das Geld, das Gabriel in den letzten zwei Jahren verdient hat. Aber ich habe die Entscheidung keine Sekunde bereut. Es war das Richtige für meine Ehe», so der Serienstar. «Es war an der Zeit, zu erkennen, dass Geld toll ist, aber ich hatte genug Geld verdient, um jetzt mein Leben leben zu können.» Adams ist seit 2016 mit der Schauspielerin Troian Bellisario (39) verheiratet. Zwei Jahre später kam ihre erste gemeinsame Tochter auf die Welt, 2021 folgte die zweite.