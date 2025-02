Deutliches Statement: Sheryl Crow spendet an den öffentlichen Rundfunk

Sheryl Crow (63) hat ein deutliches Zeichen gegen Tesla–Chef Elon Musk (53) gesetzt. Wie die Sängerin auf Instagram mitteilte, hat sie sich von ihrem Tesla–Fahrzeug getrennt und will den Erlös an den öffentlichen Rundfunk NPR (National Public Radio) spenden. «Es kommt eine Zeit, in der man entscheiden muss, mit wem man sich verbünden will», erklärte die Musikerin in ihrem Post.