Deutsche Charts: Sarah Connor erobert mit Weihnachtsalbum Platz eins

Auch auf die Single-Charts hat Weihnachten bereits einen Einfluss: So schaffen es die Klassiker «All I Want For Christmas Is You» (Mariah Carey, sechs) und «Last Christmas» (Wham!, sieben) erstmals bereits im November in die Top 10. Zu den 20 weiteren Weihnachtsliedern in den Charts zählen Shakin' Stevens «Merry Christmas Everyone» (17) oder Chris Reas «Driving Home For Christmas» (21).