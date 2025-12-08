Deutsche Jahrescharts 2025: Taylor Swift und Oimara an der Spitze

Taylor Swift und Linkin Park zweimal in den Top Ten

Taylor Swifts «The Life of a Showgirl» verkaufte sich in Deutschland 225.000 Mal. In die Top Ten schafft es daneben ihre LP «The Tortured Poets Department» (Platz neun), der Jahrescharts–Sieger 2024. Auch Linkin Park bleiben erfolgreich: Ihre 2024 erschienene Platte «From Zero» verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr vom dritten auf den zweiten Rang. Auf der Platte ist erstmals die neue Sängerin Emily Armstrong (39) zu hören. Im Zuge ihres Comebacks erreicht Linkin Parks «Meteora» (2003) Rang sechs. Bronze geht an den Soundtrack des Netflix–Films «KPop Demon Hunters». Das erfolgreichste deutsche Album kommt von Rapper Kontra K (38). Seine LP «Augen träumen Herzen sehen» landet hinter Billie Eilishs (23) «Hit Me Hard And Soft» (2024) auf Platz fünf.