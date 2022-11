Deutsche Nationalmannschaft: Erst der Schaden, dann der Netz-Spott

Die Frage, ob Manuel Neuer (36) als Kapitän der DFB-Elf die «One Love»-Binde tragen und dafür eine gelbe Karte in Kauf nehmen würde, beantwortete sich früh. Statt an Neuer geht der Respekt vieler Userinnen und User nun an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52), die sich direkt neben Fifa-Chef Gianni Infantino (52) mit besagter Binde auf die Tribüne setzte. Twitter-Prädikat: Mehr Mittelfinger in Richtung des umstrittenen Infantino geht nicht: «Bislang haben bei dieser WM ausnahmslos Frauen gewonnen», stimmt ein anderer Nutzer mit ein.