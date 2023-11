Deutsche Netflix-Serie «Die Kaiserin» gewinnt International Emmy

Grosser Erfolg für das deutsche Historiendrama «Die Kaiserin». Die Netflix–Serie räumte bei den 51. International Emmy Awards den Titel als «Beste Drama–Serie» ab. Am Montagabend setzte sich die Produktion gegen die Konkurrenz aus Südkorea («Extraordinary Attorney Woo»), Argentinien («Yosi, the Regretful Spy») sowie Grossbritannien («The Devil's Hour») durch. Den Award nahm bei der Preisverleihung im Hilton Hotel Midtown in New York City die Showrunnerin Katharina Eyssen (40) und Executive Producer Jochen Laube (45) entgegen.