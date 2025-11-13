Deutsche Paare reden offen über Geld - und streiten selten darüber

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: 98 Prozent der Befragten betrachten offene Gespräche über Geld als wichtig. Ein Drittel (36 Prozent) führt solche Unterhaltungen sogar mindestens einmal wöchentlich. Im Mittelpunkt stehen dabei besonders die monatlichen Fixkosten (86 Prozent), Gehaltsfragen (79 Prozent) oder Kredite und Schulden (76 Prozent). Bemerkenswert: Nur 4 Prozent wissen nicht, was ihr Partner oder ihre Partnerin verdient – wobei dieser Anteil bei Frauen doppelt so hoch ist wie bei Männern.