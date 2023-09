Deutsche Serie «Liebes Kind» führt die weltweiten Netflix-Charts an

Dennoch bedeuten die erwähnten Abrufzahlen einen gigantischen Erfolg für die deutsche Serienproduktion. Neben den erwähnten Zahlen liegt die sechsteilige Serie «Liebes Kind» auch in 92 Ländern in den «Top 10» des Streamingdienstes. Neben Deutschland konnte so etwa auch in Frankreich, Italien und Dänemark sowie weltweit in Mexiko, Israel und Brasilien die Spitzenposition der Netflix–Charts der jeweiligen Länder erreicht werden.