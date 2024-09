Deutscher Fernsehpreis 2024: «Die Zweiflers» und Böhmermann gewinnen

Am Mittwochabend (25. September) wurde in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Nachdem am Dienstag die Ehrung der Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Einzelleistungen in der «Nacht der Kreativen» in der Kölner Flora erfolgte, führte Barbara Schöneberger (50) am zweiten Abend durch die TV–Gala (ARD) in den MMC–Studios mit der Verleihung der Auszeichnungen in den Werkkategorien. Die ARD–Serie «Die Zweiflers» führte nicht nur das Nominierungsfeld an, sondern konnte auch mehrere Preise mit nach Hause nehmen.