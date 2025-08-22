Deutscher Fernsehpreis 2025: Das sind die Moderatorinnen

Während Gisa Flake mit der «Nacht der Kreativen» ihr Debüt als Fernsehpreis–Host gibt, baut Barbara Schöneberger ihren Rekord aus. Sie führt zum achten Mal durch die Gala. «Dass ich auch in diesem Jahr wieder den Deutschen Fernsehpreis moderieren darf, erfüllt mich schon mit Freunde. Diese Show bietet im deutschen Fernsehen nämlich fast die einzige Gelegenheit, choreographisch mit Gesang einigermassen anspruchsvoll eine grosse Showtreppe herunterzuschreiten», schwärmt die Moderatorin.