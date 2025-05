Deutscher Fernsehpreis 2025: Diese Jury entscheidet in diesem Jahr

Preisverleihung an zwei Abenden

Der Deutsche Fernsehpreis wird wie in den vergangenen Jahren an zwei Abenden in Köln verliehen. In zahlreichen Kategorien werden dabei herausragende Leistungen des deutschen Fernsehens unter anderem in den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport ausgezeichnet. Die «Nacht der Kreativen» am 9. September findet traditionell in der Kölner Flora statt, während die grosse TV–Gala am Folgetag in den MMC Studios produziert wird.