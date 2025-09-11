Deutscher Fernsehpreis 2025: Kaulitz-Twins gewinnen gegen Heidi Klum

Ehrenpreis für Otto Waalkes

Der Förderpreis ging an Samuel Benito (25) für «Zeit Verbrechen – Folge: Dezember». Über 50 Jahre Altersunterschied trennten den Nachwuchsschauspieler von dem Gewinner des Ehrenpreises der Stifter: Dieser ging an Komiker Otto Waalkes (77) für sein Lebenswerk. Das Comedy–Urgestein holte sich die Auszeichnung persönlich ab und wurde mit stehenden Ovationen gefeiert. «Ich bin gerührt», freute sich Otto. «‹Für das Lebenswerk› klingt für mich natürlich etwas final, und danach soll man aufhören. Aber das möchte ich nicht», stellte er klar und gab eine deutsche Version von Paul McCartneys «Yesterday» zum Besten. Anschliessend sang Jan Delay mit «Oh Otto» noch eine Hommage auf ihn und Marius Müller–Westernhagen holte seinen Freund mit dem Golfcart ab.