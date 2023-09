Deutscher Fernsehpreis für «Zarrella Show», «Let's Dance» und mehr

Diese Fernsehschaffenden wurden ausgezeichnet

Und in diesem Sinne wurde die Trophäen am Mittwochabend unter anderem an die Macher dieser TV–Shows überreicht: In der Kategorie «Beste Regie Unterhaltung» wurde Mark Achterberg (52) gleich für zwei Produktionen ausgezeichnet, für «Die Giovanni Zarrella Show» (ZDF/ Bavaria Entertainment) und «Let's Dance» (RTL/Seapoint/BBC Studios). In der Rubrik «Bestes Buch Unterhaltung» sah die Jury Jakob Lundt (37) für «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben/Florida Entertainment) vorn und bei der «Besten Ausstattung Unterhaltung» ging der Preis an Angel Garcia (Kostüme Tänzer:innen) für sein Schaffen bei «The Masked Singer» (ProSieben/Endemol Shine).