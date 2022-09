Deutscher Fernsehpreis: Iris Berben erhält Auszeichnung für Lebenswerk

Italo-Western, «Sketchup» und Rosa Roth

Iris Berben debütierte 1969, unter anderem in dem Edgar-Wallace-Krimi «Der Mann mit dem Glasauge». Sie spielte in Italo-Western und mit Regisseuren des Neuen Deutschen Films. Ab Ende der 1970er-Jahre wurde die gebürtige Detmolderin einem breiten TV-Publikum bekannt, vor allem in den Comedy-Serien «Zwei himmlische Töchter» und «Sketchup». Ende der 80er-Jahre wirkte sie in der Erfolgsserie «Das Erbe der Guldenburgs» mit und verkörperte von 1994 bis 2013 die Kommissarin «Rosa Roth». Von 2010 bis 2019 engagierte sie sich als Präsidentin der Deutschen Filmakademie.