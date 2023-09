Deutscher Fernsehpreis: Jella Haase räumt für Netflix-Serie «Kleo» ab

Mit ihrer ikonischen Rolle in «Fack Ju Göhte» wurde sie bekannt, jetzt räumte Jella Haase (30) beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis den wichtigsten Einzelpreis als beste Schauspielerin für ihre Leistung als DDR–Auftragskillerin in der Netflix–Actionserie «Kleo» ab. Die Serie selbst wurde zudem als beste Drama–Serie des Jahres geehrt. Als das männliche Pendant zu Haase wurde am Donnerstagabend im Coloneum in Köln der Schauspieler Philip Froissant (29) für seine Rolle in der Netflix–Serie «Die Kaiserin» ausgezeichnet.