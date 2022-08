Deutscher Fernsehpreis wird erstmals an zwei Abenden verliehen

Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr erstmals an zwei aufeinanderfolgenden Abenden verliehen. Das hat das ZDF in einer Mitteilung bekannt gegeben. Am 13. September präsentiert Jana Pareigis (41) um 0:45 Uhr «Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022». Am 14. September folgen um 20:15 Uhr «Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022», moderiert von Barbara Schöneberger (48).