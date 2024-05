Deutscher Filmpreis: Goldene Lola geht an «Sterben»

Emotionaler Abend für die deutsche Filmbranche am Freitag (3. Mai) beim Deutschen Filmpreis in Berlin – und das im Zeitraffer. Jürgen Vogel (56), der selbsternannte Zeitmanager des Abends, kündigte gleich zu Anfang an, man wolle heute «ein bisschen schneller sein». Die Verleihung solle exakt genauso lange dauern wie «Toni Erdmann», so Vogel und startete auf einem kleinen Fernseher auf der Bühne den Film aus dem Jahr 2016.