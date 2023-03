Deutscher Filmpreis: «Im Westen nichts Neues» zwölf Mal nominiert

Koproduktion «Holy Spider» überrascht

In der Hauptkategorie bester Film tritt «Im Westen nicht Neues» gegen das Schuldrama «Das Lehrerzimmer», den Gangsterfilm «Rheingold», die Felix-Lobrecht-Verfilmung «Sonne und Beton», die Joachim-Meyerhoff-Adaption «Wann wird es endlich wieder so, wie es nicht war» und «Holy Spider» an. Die im Iran spielende deutsch-dänisch-französisch-schwedische Co-Produktion ist etwas überraschend viermal nominiert. «Holy Spider» war bei der Oscar-Verleihung der dänische Beitrag.