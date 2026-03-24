Deutscher Filmpreis: Wim Wenders erhält Ehrenpreis

«Er hat uns mit seinen Filmen einen Blick auf die Welt, auf die Menschen und auf die Kunst geschenkt, der seinesgleichen nicht hat und der ohne jeglichen Kitsch doch Hoffnung gibt, weil es ihm immer wieder gelingt, den unerklärlichen Zauber und die fragile Schönheit des Lebens für einen Moment einzufangen und so für seine Zuschauer erlebbar zu machen», so Gallenberger weiter. Dies gelte nicht nur für Wenders Filme, sondern auch für seine Fotografien, Bücher und «irgendwie auch für ihn selbst als Mensch».