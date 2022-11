Deutscher Hollywood-Regisseur: Roland Emmerich kündigt Karriereende an

Roland Emmerich (67) gilt als erfolgreichster deutscher Regie-Export in Hollywood. Der Regisseur von legendären Katastrophenfilmen wie «Independence Day»,«The Day After Tomorrow» und «2012» kündigte jetzt in der «Bild am Sonntag» an, dass er in zwei bis drei Jahren einen Film über Umweltkatastrophen drehen wird. Dieses noch unbetitelte Projekt soll dann auch Emmerichs letztes bleiben. «Das ist der allerletzte Film, den ich machen will», erklärt der in den USA lebende Filmemacher.