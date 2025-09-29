Deutsches «Euphoria»: RTL+-Serie «Euphorie» feiert in Köln Premiere

Darum geht's in der Show

«Euphorie» erzählt von der 16–jährigen Mila (Derya Akyol, 25), die nach einem Aufenthalt in einer Jugendpsychiatrie mit der ganzen Welt auf Kriegsfuss steht. Zurück an ihrer alten Schule wird sie dann mit ihrem Mitschüler Basti (Kosmas Schmidt, 25) konfrontiert, der vor ihrem Klinikaufenthalt ein Sexvideo mit ihr verbreitet hatte. Mila stürzt sich daraufhin in eine Dreiecksbeziehung mit Jung–Schauspieler Jannis (Eren M. Güvercin, 23) und Ali (Sira Anna–Faal, 24) – ein Mädchen, in das sie sich in der Klinik verliebt hat.