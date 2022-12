Deutsches WM-Aus setzt Turnier-Bestmarke bei den Einschaltquoten

Zum Beginn des Turniers hatte es noch deutlich dramatischer ausgesehen. Gegen Japan waren im Schnitt 9,23 Millionen Menschen im Ersten dabei, ab 14 Uhr wurden Marktanteile in Höhe von 59,7 Prozent insgesamt erreicht. Zum Vergleich: Bei der WM in Russland vor vier Jahren sahen 25,96 Millionen Menschen die 0:1-Auftaktniederlage gegen Mexiko, die Quote lag bei 81,3 Prozent. Überhaupt lag 2018 keines der drei Deutschland-Spiele bei weniger als 25 Millionen Zuschauern. Davon war die Winter-WM nun weit entfernt.