Deutschland im Jahr 2025: Der digitale Wandel nimmt Fahrt auf

Vor allem in Online–Shops sind künftig detaillierte Informationen über Produktsicherheitsstandards wie Warnhinweise oder Sicherheitssiegel Pflicht, wie etwa der «Händlerbund» im Netz informiert. Diese Regelung richtet sich vor allem an grössere Händler, die damit die Transparenz für Endkunden erhöhen und damit das Vertrauen in den Online–Handel stärken können.