Deutschland, Österreich, Italien: Die besten Campingplätze Europas

Die Campingplatz–Top–Ten: Nur Deutschland, Österreich und Italien vertreten

Auch wenn Anlagen aus 44 Ländern sich in der Theorie die Krone hätten sichern können, liegen die Campingplätze aus der gesamten Top Ten für 2025 in nur drei Ländern: in Deutschland, Österreich und Italien. Den Reigen eröffnet der «CampingPlatz Ecktannen» am Müritz–Nationalpark in Waren in Mecklenburg–Vorpommern auf der Zehn.