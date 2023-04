«Deutschland sucht den Superstar»: Alle Infos zum grossen Finale

Der Schweizer Lorent Berisha (19) aus Dierikon (rund 14.000 Instagram-Follower) ist mit dem Einzug in die dritte Liveshow und damit ins Finale «noch näher an meinem Traum, Superstar zu werden, das ist Wahnsinn. Ich habe mit nichts gerechnet, aber meinen Fans vertraut - ich bin so dankbar und so stolz.» Der Musiker lieferte wie seine Mitstreiter in den Liveshows ab. «Ich habe durch mein Silikon Gänsehaut», schwärmte Jurorin Katja Krasavice (26) nach der ersten Live-Performance.