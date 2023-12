«Deutschland sucht den Superstar»: Jury für 2024 ist komplett

Loredana will mit ihrer Jury–Teilnahme ebenfalls etwas zurückgeben. «Ich habe der Musik sehr viel zu verdanken», so die Tochter kosovarischer Eltern zu RTL. Sie habe durch sie gelernt, dass «man alles erreichen kann, wenn man an sich glaubt und hart an sich arbeitet». «DSDS» sei «für talentierte Künstlerinnen und Künstler der perfekte Einstieg, um eine Musikkarriere zu starten».