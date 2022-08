«Deutschland sucht den Superstar»: Nach Mallorca in die weite Welt

Die finale Staffel der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (auch via RTL+) steht in den Startlöchern. Wie der Sender auf seiner Webseite bekannt gab, haben die Verantwortlichen einige Besonderheiten für das Format in petto. Nach den ersten Castings geht es für die Kandidaten und die Jury rund um Rückkehrer Dieter Bohlen (68) umgehend nach Mallorca. Jeder, der einen der begehrten gelben Recall-Zettel ergattert, fliegt direkt auf die spanische Mittelmeer-Insel, heisst es.