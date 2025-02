Deutschland wählt: Diese Sondersendungen stehen auf dem Programm

Die Spannung steigt: Am 23. Februar hat Deutschland die Wahl. Wer soll die Bundesrepublik künftig regieren? Wem verpassen die Wählerinnen und Wähler die rote Karte? Zum Endspurt des Wahlkampfs zur vorgezogenen Bundestagswahl 2025 gibt es nochmal eine Entscheidungshilfe, am Sonntag stehen dann in Sondersendungen erste Hochrechnungen, Analysen und Einordnungen an. Ein Überblick über die geplanten Sendungen zur Wahl.