«Devils 2»: Es wird düster für Patrick Dempsey und Alessandro Borghi

Die erste Staffel von «Devils» sorgte international für Aufsehen. Nun geht die Finanz-Thriller-Serie weiter (ab 21. Juni auf Sky). Im Mittelpunkt stehen erneut die Verstrickungen der Hochfinanz mit Politik und Gesellschaft und ihr Einfluss auf die ganze Welt und Millionen von Menschen. Mit ihnen kommen auch die Protagonisten zurück. Alessandro Borghi (35) ist wieder als Massimo Ruggero dabei, der am Ende von Staffel eins zum CEO der New York-London Investment Bank ernannt wurde. Patrick Dempsey (56) porträtiert erneut den rätselhaften Dominic Morgan, eine der einflussreichsten Figuren in der internationalen Finanzwelt.