DFB-Frauen erzielen Quoten-Rekord mit über zehn Millionen Fans

Beim dritten Vorrundenspiel gegen Südkorea wird sich nun entscheiden, ob die DFB-Frauen ins Achtelfinale einziehen können. Aktuell kann die deutsche Mannschaft nur im Falle eines Sieges weiter an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland teilnehmen. Ein Unentschieden reicht aus, wenn Kolumbien gegen Marokko gewinnt oder unentschieden spielt. Das letzte Gruppenspiel wird am Donnerstagmittag ausgestrahlt.