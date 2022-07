DFB-Heldin Alexandra Popp: Ihr Leben abseits des Platzes

Mit ihren bislang sechs Treffern in fünf Partien ist Alexandra Popp (31) die Unterschiedsspielerin bei der diesjährigen Fussball-Europameisterschaft der Frauen. Nach ihrem Doppelpack im Spiel gegen Frankreich am Dienstagabend geht es am kommenden Sonntag (31. Juli, 18:00 Uhr) im Finale gegen die Engländerinnen. Doch so sicher wie «Poppi» weiss, wo das Tor steht, so zielstrebig schreitet sie auch in ihrem Privatleben voran. Zumal der frühere EM-Pechvogel Popp besser als wohl die meisten ihrer Kolleginnen weiss, wie fragil eine Karriere als Profi-Fussballerin sein kann.