DFB-Kapitän Ilkay Gündoğan beendet Nationalmannschafts-Karriere

Ilkay Gündoğan (33) wird künftig nicht mehr für die deutsche Fussball–Nationalmannschaft spielen. Der amtierende DFB–Kapitän teilte am Montagabend seinen Rücktritt mit. Er sei «nach einigen Wochen Bedenkzeit zu dem Entschluss gekommen». Gündoğan war im September 2023 vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick (59) zum Kapitän berufen worden und spielte in diesem Amt auch unter Julian Nagelsmann (37) bei der diesjährigen Heim–EM – für den Mittelfeldspieler ganz klar sein «Highlight» in 13 Jahren Nationalmannschafts–Karriere.