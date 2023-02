DFB-Spiel gegen Belgien läuft im Free-TV bei RTL

Nach der Fussball-Weltmeisterschaft ist vor der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Als Gastgeber ist das deutsche Nationalteam von Bundestrainer Hansi Flick (57) bereits für das Turnier qualifiziert. Um jedoch ein ähnliches Debakel wie das Vorrunden-Aus in Katar zu vermeiden, stehen eine Reihe Testspiele für die DFB-Auswahl an. Eines davon wird gegen Belgiens Nationalmannschaft im Kölner RheinEnergieStadion steigen und am 28. März ab 20:15 Uhr live bei RTL sowie via RTL+ zu sehen sein.