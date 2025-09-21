DFB-Star Kathy Hendrich: Hass im Netz nach ihrer Roten Karte

Hendrich sei froh gewesen, nach der EM zu ihrem neuen Verein Chicago Red Stars wechseln zu können. Doch selbst in den USA verfolgte sie die Szene: «In den ersten Tagen habe ich in einem Café mit einer fremden Frau gesprochen. Irgendwann kamen wir auf das Thema Fussball, sie wusste von der Roten Karte, aber nicht, dass ich das bin. Das fand ich krass, weil ich am anderen Ende der Welt war, und die Leute es trotzdem mitbekommen haben.» Auch die Fussballfans in den USA seien skeptisch ihr gegenüber gewesen – eine Mitspielerin habe ihnen erst erklären müssen, dass die Sportlerin «lieb sei».