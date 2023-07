«Mir ist kein weiblicher Neymar bekannt»

DFB-Star Sophia Kleinherne: Frauen begeistern mit ehrlicherem Fussball

Am 20. Juli startet die Fussball-WM der Frauen, in diesem Jahr ausgetragen in Australien und Neuseeland. In einem Interview sprach die deutsche Verteidigerin Sophia Kleinherne nun über den Unterschied von Männer- und Frauenfussball.