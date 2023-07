DFB-Star Svenja Huth wird Mutter: «Erfüllt uns mit sehr viel Glück»

Einige bürokratische Hürden sind aber noch zu meistern in Deutschland - vor allem nach der Geburt: «In Spanien ist es gesetzlich so geregelt, dass wenn wir dort das Kind bekommen, wir beide als Mütter gelten würden», berichtet Laura. In Deutschland sei das aber leider noch nicht so. So müsse Svenja ihr eigenes Kind nach der Geburt adoptieren, was für beide schwierig sei und sie traurig mache. Es sei demütigend, dass sie als Mutter einen Drogentest machen und ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müsse, um ihr eigenes Kind zu adoptieren, so Svenja weiter.