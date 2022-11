Das symbolische Bild dürfte als minimaler Kompromiss gelten, eben doch noch ein Zeichen gesetzt zu haben, nachdem sich Manuel Neuer (36) und Co. dem Fussballverband FIFA gebeugt haben. Ursprünglich wollte Neuer bei der WM in Katar mit einer «One Love»-Kapitänsbinde auflaufen. Nach angedrohten Sanktionen haben die an der Aktion beteiligten UEFA-Verbände aber einen Rückzug gemacht.