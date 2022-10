D.H. Peligro: Schlagzeuger der Dead Kennedys mit 63 Jahren verstorben

Schlagzeuger Darren Henley, besser unter seinem Künstlernamen D.H. Peligro bekannt, ist tot. Der Musiker verstarb einem Instagram-Post seiner Band The Dead Kennedys zufolge am 28. Oktober in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 63 Jahren. Auch über die vermeintliche Todesursache wird in dem Post informiert. Demnach habe die Polizei eine Kopfverletzung infolge eines «durch einen Unfall verursachten Sturzes» als Grund ausgemacht. Von einem möglichen Fremdverschulden ist nicht die Rede.