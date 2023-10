«DHDL»: Ein Kühlpad aus Seegras und eine Brotmischung für Veganer

Nils Glagau (47) ist begeistert: «Ich glaube, dass dein Seegras ein Potenzial hat, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit», ist er sicher, und sieht bereits «Märkte, die haben wir noch gar nicht im Kopf». Allerdings gibt es auch noch ein paar Haken: Das Pad ist weder marktreif noch gibt es ein Patent noch eine fertige Rezeptur. Auch der beratende Professor möchte noch ein Stück vom Kuchen. Am Ende bekommt von Rodde ihre 60.000 Euro, muss aber 30 Prozent abgeben, hat dafür aber zwei Löwen mit an Bord: Tillman Schulz (34) schifft mit ein und von Rodde strahlt: «Das ist so cool!»