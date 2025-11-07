Diana Amft wird 50: Darum freut sie sich auf ihr neues Lebensjahrzehnt

Bis dahin ist freilich noch viel Zeit, und Amft freut sich nach eigenem Bekunden nun erstmal «auf die 50 und über den neuen Lebensabschnitt». Auch gegenüber der Zeitschrift «Für Sie» betonte sie: «Ich persönlich habe kein Problem mit dem Alter, ich bin dankbar, wenn man viele Abschnitte mitnehmen und erleben darf.» Man sei damit auch nicht alleine, «alle um einen herum ziehen ja im gleichen Tempo mit und ich kann mir vorstellen, das man es sich eher schwer macht, wenn man versucht, krampfhaft über Jahre hinweg unter dreissig oder unter vierzig bleiben zu wollen, denn dann verpasst man ja die ersten Jahre des neuen Jahrzehnts – nach dem man sich dann möglicherweise in 20 Jahren zurücksehnt, das wäre ja schade». Solange man gesund sei, «sollte man sich über jedes Alter freuen und das Positive daraus ziehen».