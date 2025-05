Diana Staehly dreht neue Serie «Ein Hof zum Verlieben»

Neue Hauptrolle für Diana Staehly (47): Am Montag starten die Dreharbeiten zur Sat.1– und Joyn–Serie «Ein Hof zum Verlieben», wie der Sender mitteilt. Der TV–Star spielt darin die Hamburger Anwältin Laura, die unerwartet einen Apfelhof in einem malerischen Ort am Bodensee erbt. Der Umzug in den Süden würde für sie eine Reise in die Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes bedeuten, heisst es vorab über den Inhalt.